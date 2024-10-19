БРИКС нужны наднациональные органы управления, считает эксперт

«БРИКС — это ядро, если мы говорим о структуре ядра, то Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — страны очень разные. Страны очень крупные, страны, которые очень много решают в геоэкономике и геополитике, в мировой экономике, но при этом очень и очень разные. Они разные по структуре экономики, по темпам роста, по торговому платежному балансу, по численности населения, доступности ресурсов, по взаимодействию с другими странами. Плюс к БРИКС примыкают страны, которые хотят нового, справедливого миропорядка. Нужна наднациональная структура. БРИКС — это пока больше как клуб по интересам, то есть надо создавать глобальные институты управления, чтобы объединить разные национальные интересы в единую стратегию нового миропорядка», — сказал Лосев.