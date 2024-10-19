Матвиенко назвала саммит БРИКС определяющим ход истории событием

«Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС», — написала спикер Совфеда в Telegram-канале.
По ее словам, это отражение объективных и необратимых процессов. «Убеждена, в 2024-м именно в Казани, а не в колеблющихся Штатах, утвердится вектор развития человечества. Ключевое влияние на наше будущее окажут три дня саммита БРИКС и переговоры лидеров мирового большинства в столице Татарстана. А вовсе не результаты подсчета голосов в США, как это из последних сил пытаются представить и всем навязать американские и другие глобальные либеральные СМИ», — отметила Матвиенко.
Она убеждена, что по-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают, и ярким тому доказательством является уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление в объединение. «Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно», — заключила председатель верхней палаты парламента.
В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. Саммит в Казани пройдет с 22 по 24 октября и будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ранее в БРИКС входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января 2024 года участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.