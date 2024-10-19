Матвиенко назвала саммит БРИКС определяющим ход истории событием

По ее словам, это отражение объективных и необратимых процессов. «Убеждена, в 2024-м именно в Казани, а не в колеблющихся Штатах, утвердится вектор развития человечества. Ключевое влияние на наше будущее окажут три дня саммита БРИКС и переговоры лидеров мирового большинства в столице Татарстана. А вовсе не результаты подсчета голосов в США, как это из последних сил пытаются представить и всем навязать американские и другие глобальные либеральные СМИ», — отметила Матвиенко.