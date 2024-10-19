Полковник Ходаренок: 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте

И кроме того, неясны чисто практические вопросы, в первую очередь о характере подчиненности северокорейского контингента Минобороны России. Непонятно, то ли бойцы Ким Чен Ына будут оперативно подчинены командирам российской армии, то ли им «нарежут» полосу фронта, где они будут действовать самостоятельно, то ли они будут использованы в качестве маршевого пополнения. Эти вопросы пока на официальном уровне, насколько известно, даже не обсуждались, тем более детально и практическим образом нигде не прорабатывались.