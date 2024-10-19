Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане — подробности

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Дели организовало онлайн-переговоры между исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухратом Вафоевым и генеральным менеджером Экспортно-импортного банка Индии (Эксимбанк Индии) Нирмитом Вэдом, сообщает ИА «Дунё».
Как отмечается, участники переговоров обсудили вопросы, связанные с реализацией рамочного соглашения между правительством Узбекистана и Эксимбанком Индии о выделении кредита правительства Индии для финансирования инфраструктурных проектов в республике в рамках взаимной финансовой и технической помощи.
Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации проектов сотрудничества в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в высших учебных заведениях, строительства систем канализации в населенных пунктах и других актуальных направлениях.
По итогам переговоров, достигнута договоренность активизировать совместные усилия для последовательной реализации этих проектов в ближайшей перспективе.