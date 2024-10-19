Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане — подробности

Как отмечается, участники переговоров обсудили вопросы, связанные с реализацией рамочного соглашения между правительством Узбекистана и Эксимбанком Индии о выделении кредита правительства Индии для финансирования инфраструктурных проектов в республике в рамках взаимной финансовой и технической помощи.