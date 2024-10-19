В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

«Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе — в исключительных случаях — ядерное оружие, как об этом 25 сентября этого года заявил президент России», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.