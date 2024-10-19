МИД РФ: договор Минска и Москвы о безопасности обеспечит оборону СГ

«Будущий российско-белорусский договор о гарантиях безопасности направлен на укрепление взаимных союзнических обязательств наших стран по обеспечению надежной обороны и безопасности Союзного государства».
Дипломат добавил, что документ готовится на фоне нарастающих угроз со стороны стран НАТО и киевского режима.
По его словам, документ подтвердит готовность Минска и Москвы применить все имеющиеся в арсенале силы для того, чтобы ответить на внешнюю агрессию, в исключительных случаях — ядерное оружие.
Работа над договором
Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщал, что этот документ планируется подписать в декабре текущего года, приурочив процедуру к 25-летию Договора о Союзном государстве.
Глава дипломатического ведомства также уточнил, что в нем будет заложен принцип использования ядерных и обычных вооружений, а также других методов защиты обеих стран.
Рыженков также проинформировал, что сам документ находится в заключительной стадии согласования. По его словам, белорусская сторона провела с российскими коллегами целый раунд консультаций как в Москве, так и Минске.
Министр подчеркнул, что договор о гарантиях уже полностью отработан, причем о гарантиях обоих государств.