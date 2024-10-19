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МИД РФ: договор Минска и Москвы о безопасности обеспечит оборону СГ

Москва и Минск к 25-летию Союзного государства готовятся заключить соглашение о применении ядерного оружия и обычных вооружений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Будущий договор Беларуси и России о гарантиях безопасности позволит обеспечить оборону Союзного государства на фоне угроз, которые поступают со стороны НАТО и Украины, сообщил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

«Будущий российско-белорусский договор о гарантиях безопасности направлен на укрепление взаимных союзнических обязательств наших стран по обеспечению надежной обороны и безопасности Союзного государства».

сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что документ готовится на фоне нарастающих угроз со стороны стран НАТО и киевского режима.

По его словам, документ подтвердит готовность Минска и Москвы применить все имеющиеся в арсенале силы для того, чтобы ответить на внешнюю агрессию, в исключительных случаях — ядерное оружие.

Работа над договором

Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщал, что этот документ планируется подписать в декабре текущего года, приурочив процедуру к 25-летию Договора о Союзном государстве.

Глава дипломатического ведомства также уточнил, что в нем будет заложен принцип использования ядерных и обычных вооружений, а также других методов защиты обеих стран.

Рыженков также проинформировал, что сам документ находится в заключительной стадии согласования. По его словам, белорусская сторона провела с российскими коллегами целый раунд консультаций как в Москве, так и Минске.

Министр подчеркнул, что договор о гарантиях уже полностью отработан, причем о гарантиях обоих государств.