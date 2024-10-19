Глава Башкирии встретился с президентом Олимпийского комитета Беларуси.

В Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с делегацией из Беларуси, которая принимает участие в мероприятиях Международного форума «Россия — спортивная держава». Её возглавляет президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Во встрече также принял участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
В режиме телефонной связи к встрече присоединился и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
На повестке — развитие двустороннего сотрудничества в сфере физической культуры, спорта и туризма.
Руководитель региона отметил, что спортсмены из Башкортостана активно участвуют в соревнованиях в Беларуси, а белорусские атлеты приезжают на турниры в нашу республику. Взаимодействие закрепили и на уровне спортивных федераций.
Президент Национального олимпийского комитета Беларуси поблагодарил за тёплый и радушный приём делегации.
— На башкирской земле мы чувствуем себя как дома. Это древнейший край с богатой историй и традициями, который сегодня является динамично развивающейся республикой. Мы рады возможности обсудить и поддержать как новые инициативы, так и уже существующие направления сотрудничества в области спорта, туризма, культуры и экономики. Уверен, сегодняшняя встреча придаст новый импульс развития нашим отношениям, — отметил Виктор Лукашенко.
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подчеркнул важность двустороннего взаимодействия с Башкортостаном.
— Мы готовы к тесной кооперации в сфере физкультуры и спорта. Открытие образцовых объектов в рамках форума «Россия — спортивная держава» показывает, насколько ваш регион шагнул вперёд, — сказал Сергеей Ковальчук.
На встрече обсудили и сотрудничество в сфере туризма. С 2022 года Башкортостан по инициативе Главы республики Радия Хабирова реализует проект «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм», в рамках которого порядка 1 500 пожилых жителей региона ежегодно посещают Беларусь.
Радий Хабиров предложил активнее развивать и школьный туризм.
— Мы хотим привозить детей из Башкортостана в Беларусь, рассказывать им о подвигах, совершённых на этой земле, о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю наших народов в годы Великой Отечественной войны, показать им объекты исторической памяти, — отметил Радий Хабиров.
Как сообщал «Башинформ», в международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» принимают участие 5 тысяч делегатов из 100 стран мира.