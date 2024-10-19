Глава Башкирии встретился с президентом Олимпийского комитета Беларуси.

— На башкирской земле мы чувствуем себя как дома. Это древнейший край с богатой историй и традициями, который сегодня является динамично развивающейся республикой. Мы рады возможности обсудить и поддержать как новые инициативы, так и уже существующие направления сотрудничества в области спорта, туризма, культуры и экономики. Уверен, сегодняшняя встреча придаст новый импульс развития нашим отношениям, — отметил Виктор Лукашенко.