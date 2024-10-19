«Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуемся, чтобы убедить наших партнеров, даже учитывая то, что процесс вступления является длительным и требовательным», — цитирует Аддада газета Le Parisien.
В этот же день министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс указал, что Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям, необходимым для получения членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, странам — участницам НАТО необходимо дополнительно обсудить условия, на которых Украина получит приглашение на членство и присоединится к альянсу в ответ на «план победы» президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая).
Зеленский представил в Верховной раде свой план по Украине 16 октября. Он содержит пять пунктов, в числе которых интеграция Украины в НАТО «уже сейчас». В парламенте назвали этот план оторванным от реальности набором лозунгов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «план победы» бессвязным набором лозунгов, которые подталкивают НАТО к прямому конфликту с Россией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 октября заявил, что возможное принятие Украины в НАТО угрожает началом третьей мировой войны. Кроме того, он добавил, что венгерская сторона всегда выступала против провокации прямой конфронтации между Россией и НАТО.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.