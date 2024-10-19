Во Франции сообщили о попытках убедить партнеров пригласить Украину в НАТО

В этот же день министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс указал, что Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям, необходимым для получения членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, странам — участницам НАТО необходимо дополнительно обсудить условия, на которых Украина получит приглашение на членство и присоединится к альянсу в ответ на «план победы» президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая).