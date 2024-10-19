В Уфе обсудили спортивную интеграцию стран СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

«В 2024 году мир стал свидетелем таких крупных спортивных мероприятий, как Игры Будущего и Спортивные игры стран БРИКС, прошедшие в России в абсолютно открытом формате. Соревнования прошли по 27 видам, 82 страны были представлены, к нам приехало более 5,5 тысяч человек. Я хочу выразить благодарность всем странам за вклад в успех в соревнованиях, за поддержку других спортивных инициатив. По такому же принципу будут организованы и Игры ШОС. Кроме того, в 2025 году в России состоится Первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2027 году — летняя», — рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.