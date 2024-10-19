В Уфе обсудили спортивную интеграцию стран СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

В Уфе состоялась панельная сессия «Спортивная интеграция на пространстве СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Новые возможности» на XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Большая панельная сессия, посвященная вопросам взаимодействия стран в сфере спорта, собрала в одном зале представителей России, Беларуси, Казахстана, Объединенных Арабских эмиратов, Таджикистана, Ирана, Венесуэлы, Бахрейна, Абхазии и других стран.
Однозначно отметив значимость международных объединений (СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС) в развитии спорта как символа единства, участники поделились опытом своих стран, идеями и предложениями. Кроме того, на сессии присутствовали делегаты от Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества, которые рассказали о соревнованиях, проводимых под патронажем этих организаций.
«В 2024 году мир стал свидетелем таких крупных спортивных мероприятий, как Игры Будущего и Спортивные игры стран БРИКС, прошедшие в России в абсолютно открытом формате. Соревнования прошли по 27 видам, 82 страны были представлены, к нам приехало более 5,5 тысяч человек. Я хочу выразить благодарность всем странам за вклад в успех в соревнованиях, за поддержку других спортивных инициатив. По такому же принципу будут организованы и Игры ШОС. Кроме того, в 2025 году в России состоится Первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2027 году — летняя», — рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин, “ценность спорта в его объединяющей силе”. Будем и дальше придерживаться этого принципа, расширяя спортивную повестку в рамках межгосударственных объединений», — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Далее выступил заместитель генерального секретаря содружества независимых государств Нурлан Сейтимов.
Он отметил, что за годы проведения форума «Россия — спортивная держава» он стал авторитетной площадкой обсуждения спортивной повестки для специалистов и руководителей сферы физической культуры и спорта.
«Отдельные слова признательности хочу выразить организаторам Форума за внимание к вопросам спортивной интеграции на пространстве СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС», — конкретизировал Нурлан Сейтимов.
Он выразил уверенность, что в ближайшие годы тематика спортивной интеграции будет динамично развиваться. И проведение панельной сессии — один из этапов сближения заинтересованных стран в спортивной сфере.
Как сообщал «Башинформ», в международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» принимают участие 5 тысяч делегатов из 100 стран мира.