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Reuters: Байден встретится с Лулой да Силвой перед саммитом G20

Президент США Джо Байден встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом G20, который состоится 18—19 ноября в Рио-де-Жанейро, пишет Reuters cо ссылкой на источники. Белый дом начал подготовку к визиту. Подробностей о том, что будут обсуждать лидеры, собеседники агентства не привели.

Источник: Reuters

Как пишет Reuters, Джо Байден после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (15−16 ноября), поедет в Манаус — город на северо-западе Бразилии, столица штата Амазонас. Также американский президент может остановиться в Белене. Встреча с Лулой да Силвой, как ожидается, пройдет 16 или 17 ноября.

С 1 декабря 2023 года Бразилия председательствует в G20. Приглашение на саммит было направлено и президенту России Владимиру Путину. Накануне он сообщил, что не поедет в Бразилию, чтобы «не нарушить нормальную работу этого форума». В ответ на вопрос о юрисдикции Международного уголовного суда, которую признает Бразилия, президент завил, что решения суда можно «легко обойти».

Байден Джо