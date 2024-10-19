Reuters: Байден встретится с Лулой да Силвой перед саммитом G20

С 1 декабря 2023 года Бразилия председательствует в G20. Приглашение на саммит было направлено и президенту России Владимиру Путину. Накануне он сообщил, что не поедет в Бразилию, чтобы «не нарушить нормальную работу этого форума». В ответ на вопрос о юрисдикции Международного уголовного суда, которую признает Бразилия, президент завил, что решения суда можно «легко обойти».