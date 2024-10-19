«Без его участия». СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул глава киевского режима, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.