Конец агитации: в Молдове наступил «день тишины» перед воскресным голосованием

Большинство экспертов сходится во мнении, что с первого тура новый глава государства избран не будет. Если никому из претендентов не удастся в первом туре набрать более половины голосов избирателей, через две недели должен состояться второй тур. В нем будут участвовать те два кандидата, кто наберет наибольшее количество голосов. Возможной датой второго тура, таким образом, является 3 ноября нынешнего года.