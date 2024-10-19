Конец агитации: в Молдове наступил «день тишины» перед воскресным голосованием

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Так называемый «день тишины» перед президентскими выборами и конституционным референдумом наступил в Молдове.
Согласно положениям Кодекса о выборах, предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и накануне, то есть 19 и 20 октября.
Как уточнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в этот период кандидатам на выборах не разрешается появляться в телеэфире и радиопередачах. Кроме того, местная публичная администрация и рекламные вещатели обязаны удалить предвыборные рекламные материалы. На информацию, уже размещенную в сети Интернет, это ограничение не распространяется, отметили в ЦИК.
При этом конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы на счет или со счета с пометкой «Избирательный фонд».
«В соответствии со статьей 52 Кодекса о правонарушениях, продолжение предвыборной агитации в указанные дни средствами массовой информации, конкурентами на выборах и гражданами является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 40 до 60 условных единиц для физического лица, а также штрафа в размере от 100 до 150 условных единиц для юридического лица».
Президентские выборы в Молдове
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.
Большинство экспертов сходится во мнении, что с первого тура новый глава государства избран не будет. Если никому из претендентов не удастся в первом туре набрать более половины голосов избирателей, через две недели должен состояться второй тур. В нем будут участвовать те два кандидата, кто наберет наибольшее количество голосов. Возможной датой второго тура, таким образом, является 3 ноября нынешнего года.
Центризбирком принял решение организовать 234 избирательных участка за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Избирательная кампания в ходе нынешних президентских выборов, по мнению оппозиции, стала самой грязной в истории постсоветской Молдовы. Правящий режим неоднократно обвиняли в агрессивном использовании админресурса, травле оппозиции, многочисленных нарушениях, которые прошли при попустительстве ЦИК. Молдавская диаспора в России потребовала увеличить количество участков для голосования: 38 в 34 российских городах, пригрозив в противном случае признать выборы и референдум незаконными.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Оппозиция выступила категорически против проведения референдума и президентских выборов в один день, отметив, что таким образом нынешний президент Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, пытается остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса в стране.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.