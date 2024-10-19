Министр образования Омской области рассказал о помощи ЛНР

«За два года здесь восстановили гимназию № 11 имени Кирилла и Мефодия. Строители обновили фасад здания, сделали его из керамогранитной плитки двух цветов. В учебных кабинетах полностью заменили систему отопления. В спортивном зале обновили стены, пол и потолок, смонтировали систему освещения и восстановили душевые в раздевалках. Также ремонт сделали в школьной столовой», — говорится в сообщении.