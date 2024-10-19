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Министр образования Омской области рассказал о помощи ЛНР

Регион помог в работах по восстановлению гимназии в Страханове.

Омичи сделали все, чтобы сделать реконструкцию гимназии в городе Страханове в Луганской народной республики. Об этом в своем теолеграм-канале сообщил министр образования Иван Кротт.

«За два года здесь восстановили гимназию № 11 имени Кирилла и Мефодия. Строители обновили фасад здания, сделали его из керамогранитной плитки двух цветов. В учебных кабинетах полностью заменили систему отопления. В спортивном зале обновили стены, пол и потолок, смонтировали систему освещения и восстановили душевые в раздевалках. Также ремонт сделали в школьной столовой», — говорится в сообщении.

Отметим, что гимназия № 11 была построена в 1985 году. Педагоги здесь воспитывают детей в духе патриотизма.