Военный комиссар Крыма рассказал об особенностях осеннего призыва

— После получения повестки Военного комиссариата гражданин обязан в установленное в данном документе время прибыть в указанное место, имея при себе перечень документов. Если он имеет право на отсрочку от призыва на военную службу не по медицинским основаниям, а в связи с семейным положением, в связи с обучением в образовательных учреждениях, то необходимо предоставить соответствующие справки. Медицинское освидетельствование такой гражданин не проходит, как имеющий право на отсрочку не по медицинским показаниям. Ему назначается дата явки в призывную комиссию, если она спланирована не на данный день. Он прибывает, получает отсрочку для продолжения образования, по семейному положению либо по иным причинам, предусмотренным ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».