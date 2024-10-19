Военный комиссар Крыма рассказал об особенностях осеннего призыва

Об этом рассказал военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков.
По его словам, подготовка к осеннему призыву в Крыму началась сразу после завершения мероприятий весеннего призыва.
— Призывные комиссии приступили к работе с 1 октября, — отмечает Евгений Машуков. — Напомню, что на территории Республики Крым их 26. Это 25 призывных комиссий муниципальных образований и одна — субъекта Российской Федерации. По состоянию на текущий момент призвано более 30% граждан от установленной для региона нормы призыва. Первые отправки на военную службу запланированы с 20 октября. Призыв продлится в соответствии с законодательством до 31 декабря 2024 года.
Как отмечает военный комиссар Республики Крым, в этом году призывная кампания имеет важную особенность: призывники могут обжаловать вынесенное в отношении них решение через портал «Госуслуги».
— Граждане, призванные на военную службу либо в отношении которых вынесены иные решения призывными комиссиями муниципальных образований, могут обжаловать эти решения через портал Государственных услуг путем подачи соответствующего заявления в электронном виде через свой личный кабинет, — поясняет Евгений Машуков. — Если по каким-либо причинам граждане не имеют личного кабинета на «Госуслугах», свое право на обжалование можно реализовать через МФЦ.
— Что именно могут обжаловать граждане, подлежащие призыву на военную службу?
— Решение, принятое призывной комиссией муниципального образования, а также решение военного комиссара о постановке на воинский учет. Будет ли востребован этот сервис, зависит от желания самих граждан. Мне кажется, будет.
— Как выглядит алгоритм действий для гражданина, получившего повестку?
— После получения повестки Военного комиссариата гражданин обязан в установленное в данном документе время прибыть в указанное место, имея при себе перечень документов. Если он имеет право на отсрочку от призыва на военную службу не по медицинским основаниям, а в связи с семейным положением, в связи с обучением в образовательных учреждениях, то необходимо предоставить соответствующие справки. Медицинское освидетельствование такой гражданин не проходит, как имеющий право на отсрочку не по медицинским показаниям. Ему назначается дата явки в призывную комиссию, если она спланирована не на данный день. Он прибывает, получает отсрочку для продолжения образования, по семейному положению либо по иным причинам, предусмотренным ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Для призывников, не имеющих оснований для отсрочки от воинской службы, порядок действий после получения повестки выглядит следующим образом.
— Такой призывник прибывает по повестке и проходит медицинское освидетельствование, — поясняет собеседник. — Затем проходит профессиональный психологический отбор, после чего предстает перед призывной комиссией, которая, в соответствии с федеральным законодательством, выносит в отношении него решение о призыве на военную службу.
— В каких регионах нашей страны проходят срочную службу крымчане?
— Больше половины останется служить в Южном военном округе. Остальные поедут служить в Ленинградский и Московский военные округа, преимущественно в учебные подразделения.
Как отмечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым подполковник Сергей Давиденко, в случае неявки граждане несут административную и даже уголовную ответственность.
— В случае неявки по повестке вступает в силу ст. 21.5 Административного Кодекса РФ, предусматривающая штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, — предупреждает он. — Уклонение от прохождения воинской службы или уклонение от мероприятий, связанных с призывом, а также неявка по повесткам на отправку в войска подпадают под юрисдикцию ст. 328 Уголовного Кодекса РФ. В таких случаях предусмотрено наложение штрафа от 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Возможен также арест на срок до шести месяцев. Однако подобных случаев в Республике Крым крайне мало.
Высокую сознательность крымчан подтверждают предпочтения, о которых заявляют призывники на призывных комиссиях.
— Если говорить о родах войск, которые ребята хотят выбрать для прохождения срочной службы, то, прежде всего, это военно-морской флот и воздушно-десантные войска, — отмечает Сергей Давиденко. — Ребята просятся: «Запишите, пожалуйста, хочу туда попасть».
Обращаясь к теме обжалования решений призывных комиссий, начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич говорит о ее крымской особенности.
— В последнее время участились случаи, когда граждане обжалуют решения призывной комиссии именно в том плане, чтобы повысить свою годность, — отмечает он. — Это когда призывная комиссия освобождает от призыва, а гражданин с этим не согласен. Он приходит на призывную комиссию и просит признать его годным. Если есть на это законные основания, мы идем навстречу.