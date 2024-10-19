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Песков назвал важными слова Шольца о готовности к переговорам с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца возобновить диалог с Россией и считает важными подобные заявления. Диалог «никогда не будет простым», подчеркнул представитель Кремля, однако «любая война заканчивается за столом переговоров, заканчивается миром».

Источник: Reuters

«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным. Мы говорили о том, что это позиция бесперспективная», — сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Президент Владимир Путин неоднократно подтверждал, что он открыт для коммуникации, подчеркнул его пресс-секретарь. «Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — объяснил Песков. По его словам, пока Германия или другие страны Запада не инициировали контактов с Россией.

16 октября Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинского конфликта спустя почти два года с их последнего телефонного разговора. СМИ писали, что немецкий канцлер планировал связаться с российским лидером до саммита G20 в Бразилии 18—19 ноября. Российская сторона сообщала, что не получала запрос о диалоге от Берлина. При этом в МИД ФРГ утверждали, что Путин «не готов» разговаривать.

Последний телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся в декабре 2022 года по инициативе Германии и длился около часа. Стороны обсудили военный конфликт между Россией и Украиной и его последствия. В общей сложности с 24 февраля 2022 года они общались 11 раз.

Песков Дмитрий
Путин Владимир