Песков назвал важными слова Шольца о готовности к переговорам с Путиным

16 октября Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинского конфликта спустя почти два года с их последнего телефонного разговора. СМИ писали, что немецкий канцлер планировал связаться с российским лидером до саммита G20 в Бразилии 18—19 ноября . Российская сторона сообщала, что не получала запрос о диалоге от Берлина. При этом в МИД ФРГ утверждали, что Путин «не готов» разговаривать.