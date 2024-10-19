Песков назвал важными слова Шольца о готовности к переговорам с Путиным

«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным. Мы говорили о том, что это позиция бесперспективная», — сказал Дмитрий Песков ТАСС.
Президент Владимир Путин неоднократно подтверждал, что он открыт для коммуникации, подчеркнул его пресс-секретарь. «Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — объяснил Песков. По его словам, пока Германия или другие страны Запада не инициировали контактов с Россией.
16 октября Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинского конфликта спустя почти два года с их последнего телефонного разговора. СМИ писали, что немецкий канцлер планировал связаться с российским лидером до саммита G20 в Бразилии
Последний телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся в декабре 2022 года по инициативе Германии и длился около часа. Стороны обсудили военный конфликт между Россией и Украиной и его последствия. В общей сложности с 24 февраля 2022 года они общались 11 раз.