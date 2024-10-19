Лавров: США будут считать РФ противником, невзирая на исход их выборов

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Дональдом Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов.