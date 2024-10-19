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Лавров: США будут считать РФ противником, невзирая на исход их выборов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. США будут воспринимать Россию если не врагом, то противником, независимо от результатов их президентских выборов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае — конкурентом», — сказал он.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Дональдом Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов.

Лавров Сергей