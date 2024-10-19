Парламентская делегация Беларуси начала официальный визит в Лаос

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Делегация белорусского парламента во главе со спикером нижней палаты Игорем Сергеенко начала в субботу официальный визит в Лаос, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.
Утром парламентарии возложили цветы к мемориалу первого лидера Лаосской народно-революционной партии Кейсона Фомвихана.
Позже Сергеенко принял участие во встрече председателя Национального собрания Лаоса Сайсомфона Фомвихана с главами делегаций парламентов АСЕАН и церемонии открытия 45-й Генеральной ассамблеи организации.
Планируется, что спикер нижней палаты выступит на первом пленарном заседании ассамблеи и проведет переговоры с лаосским премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном и председателем Нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
Ожидается, что белорусская делегация в Лаосе примет участие во встречах с руководством страны для обсуждения вопросов сотрудничества в области торговли, финансов, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и туризма.