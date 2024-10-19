Почтовый сервер парламента Молдовы подвергся кибератаке

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Почтовый сервер законодательного форума Молдовы подвергся 17 октября кибератаке, заявили в пресс-службе парламента.
«Семнадцатого октября почтовый сервер парламента подвергся кибератаке. Причины и последствия киберинцидента расследуются ответственными государственными учреждениями», — отмечается в сообщении.
Как сообщает источник, в настоящее время принимаются меры по обеспечению целостности данных и «противодействию неправомерному использованию и манипулированию поврежденными данными».
В парламенте уточнили, что кибератаки на сети и IT-системы парламента «происходят регулярно» и за последнее время «значительно участились».
«Мы классифицируем любую информацию, которая может оказаться в открытом доступе, как потенциально ложную», — говорится в сообщении законодательного форума.