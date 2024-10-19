Бывший краевой чиновник получит повышение в минэкономразвития России

Бывший министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников пойдет на повышение в профильном министерстве правительства России. Краевой чиновник с поста заместителя министра экономразвития РФ перейдет на более высокую должность — первого замминистра.
Максим Колесников руководил краевым министерством с 2017 года по конец сентября 2020 года. Он входил в команду экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, напоминает «Коммерсант-Прикамье». С января 2020 бывший глава региона возглавил минэкономразвития РФ.
Максим Колесников в декабре 2020 года занял пост директора департамента секторов экономики министерства экономического развития России, а 14 июня 2022 года получил повышение до заместителя министра федерального ведомства.
Максим Колесников родился 3 июля 1987 года в Перми. В 2009 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». Он кандидат экономических наук.