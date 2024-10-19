МИД России раскрыл детали договора о гарантиях безопасности с Беларусью

Он акцентировал внимание на том, что указанный договор подтвердит готовность России и Беларуси использовать все средства и силы, которые есть в арсенале, в ответ на внешнюю агрессию. Полищук подчеркнул, что в исключительных случаях — ядерное оружие. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин сказал об этом 25 сентября 2024 года.