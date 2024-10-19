МИД России раскрыл детали договора о гарантиях безопасности с Беларусью. Подробности озвучил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
Он акцентировал внимание на том, что указанный договор подтвердит готовность России и Беларуси использовать все средства и силы, которые есть в арсенале, в ответ на внешнюю агрессию. Полищук подчеркнул, что в исключительных случаях — ядерное оружие. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин сказал об этом 25 сентября 2024 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия применит ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси.
Кроме того, Медведев заявил, что Беларусь может применить ТЯО, если Украина нападет на нее.