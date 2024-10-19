Открытость к диалогу и неизбежность мира. Главное из заявлений Пескова по Украине

Кремль открыт к диалогу по Украине и видит позитив в том, что на Западе начинают проявлять готовность к контактам. Но практических шагов от Берлина, других европейских столиц или Вашингтона пока нет, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.