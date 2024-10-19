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Открытость к диалогу и неизбежность мира. Главное из заявлений Пескова по Украине

Кремль открыт к диалогу по Украине и видит позитив в том, что на Западе начинают проявлять готовность к контактам. Но практических шагов от Берлина, других европейских столиц или Вашингтона пока нет, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Так он прокомментировал изменение риторики Европы относительно ситуации на Украине и, в частности, слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности обсуждать пути урегулирования с российским лидером Владимиром Путиным.

ТАСС собрал главное из заявлений Пескова.

«Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным».

Отказ других стран Запада от диалога с президентом РФ — это «позиция бесперспективная».

Нынешняя готовность Шольца к диалогу — это «то, что можно приветствовать».

«Подкреплены ли эти декларации какой-то реальной готовностью, последуют ли за этим какие-то инициативы — время покажет».

Пока ни от Германии, ни от США, ни от других западных стран не было реальных предложений организовать контакты с Путиным. «Нет, [практических предложений не поступало]».

О перспективах урегулирования

Российский лидер со своей стороны готов к диалогу. «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора».

«Понятно, что он (диалог — прим. ТАСС) никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром».

Для России самое важное при урегулировании конфликта — защитить себя. «Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто».

Песков Дмитрий