Открытость к диалогу и неизбежность мира. Главное из заявлений Пескова по Украине

Так он прокомментировал изменение риторики Европы относительно ситуации на Украине и, в частности, слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности обсуждать пути урегулирования с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС собрал главное из заявлений Пескова.
«Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным».
Отказ других стран Запада от диалога с президентом РФ — это «позиция бесперспективная».
Нынешняя готовность Шольца к диалогу — это «то, что можно приветствовать».
«Подкреплены ли эти декларации какой-то реальной готовностью, последуют ли за этим какие-то инициативы — время покажет».
Пока ни от Германии, ни от США, ни от других западных стран не было реальных предложений организовать контакты с Путиным. «Нет, [практических предложений не поступало]».
О перспективах урегулирования
Российский лидер со своей стороны готов к диалогу. «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора».
«Понятно, что он (диалог — прим. ТАСС) никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром».
Для России самое важное при урегулировании конфликта — защитить себя. «Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто».