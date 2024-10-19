В Узбекистане готовятся к празднованию 32-й годовщины Конституции — Указ президента

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Принято Распоряжение Президента «О подготовке и проведении праздника Дня Конституции Республики Узбекистан», об этом говорится на портале правовой информации Минюста РУз.
Согласно Распоряжению, в целях достойной встречи и празднования на высоком уровне 32-й годовщины Конституции будет организовано эффективное проведение организационно-практических и духовно-просветительских мероприятий, воплотивших в себе главную идею «Конституция — гарант свободной и процветающей жизни!», — говорится в сообщении ведомства.
Также утверждены Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, и организационный комитет.
В целях празднования Дня Конституции решено обратить особое внимание на следующие вопросы:
- проведение в махаллях, образовательных и трудовых коллективах просветительских встреч и бесед о сути и содержании обновленной Конституции, коренных реформах, намеченных в рамках основных приоритетных направлений Стратегии «Узбекистан — 2030»;
- освещение широкомасштабных реформ, осуществляемых в последние годы в различных сферах экономической, социальной, культурно-духовной жизни, места и роли Конституции в новой редакции в укреплении результатов, достигаемых в этом направлении;
- раскрытие сути и значения жизненного девиза «Конституция — гарант свободной и процветающей жизни!», перехода на совершенно новый этап в области прав и свобод человека на основе Конституции в новой редакции;
- широкая пропаганда значения реформ, реализуемых в области обеспечения надежной защиты права на собственность, развития сфер здравоохранения, науки, культуры, искусства и спорта, проявления постоянного внимания и заботы о представителях старшего поколения, женщинах и молодежи, защите семьи, материнства, детства и отцовства;
- проведение уроков Конституции с охватом всех учащихся и студентов общих средних, средних специальных, профессиональных и высших образовательных организаций в рамках «Недели Конституции».