В Узбекистане готовятся к празднованию 32-й годовщины Конституции — Указ президента

Согласно Распоряжению, в целях достойной встречи и празднования на высоком уровне 32-й годовщины Конституции будет организовано эффективное проведение организационно-практических и духовно-просветительских мероприятий, воплотивших в себе главную идею «Конституция — гарант свободной и процветающей жизни!», — говорится в сообщении ведомства.