Лукашенко прибыл в Воложин на областные «Дажынкі»

В этом году столицей главного праздника хлеборобов Минской области стал Воложин. К фестивалю город заметно обновлен — в его инфраструктуру вложили почти Br100 млн. Кстати, в Воложине впервые будет утверждена новая традиция — город, который принимает «Дажынкі», будет считаться временной столицей области.



Во время фестиваля в Воложине организована работа тематических площадок, интерактивных зон, торговых рядов, города мастеров, фотозон и выставок. По традиции на главной сцене наградят лучших представителей АПК региона.

В Минской области в этом году вырастили четверть от республиканского каравая — 2,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса. Средняя урожайность зерновых (вместе с кукурузой) достигла почти 44 ц/га, а в лучших хозяйствах региона — «Гастелловское», «Снов», «Грицкевичи», «Пятигорье» — около 100 ц/га и выше.