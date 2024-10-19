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Матвиенко назвала саммит БРИКС в Казани определяющим ход истории событием

Следить за этим будут на всех континентах.

Три дня саммита БРИКС в Казани станут ключевым событием, которое определит дальнейший ход истории. Следить за этим будут на всех континентах. Об этом в своем телеграм-канале заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, мир серьезно изменился. По ее мнению, выборы президента в США не станут столь значительными и определяющими дальнейший ход истории событием года. Таким мероприятием будет саммит БРИКС.

Спикер убеждена, что в столице Татарстана утвердится вектор развития человечества. Ключевое влияние на будущее окажут три дня саммита БРИКС и переговоры лидеров мирового большинства. Она добивала, что по-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают.

Напомним, в Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС. Мы рассказали, чего ждать горожанам во время мероприятия.