Почему господдержку спорта в Беларуси продлили только на полгода

Меры по господдержке физкультуры и спорта в стране были утверждены указом № 191 от 15 апреля 2013 года. На протяжении предыдущих лет срок их действия неоднократно продлевался. В предыдущий раз — до 31 декабря 2024 года.
Сообщается, что в новой системе господдержки спорта, которую сейчас разрабатывают, будет усилен контроль за направлением на эти цели средств местных бюджетов и госпредприятий.
Кроме того, планируется оптимизировать систему финансирования клубов по игровым видам спорта. Его объемы должны быть увязаны с их спортивными результатами.