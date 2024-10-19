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Почему господдержку спорта в Беларуси продлили только на полгода

Президент Беларуси продлил действующую систему господдержки спортивной отрасли до 30 июня 2025 года. А затем ее планируется изменить. Правительство уже готовит соответствующие предложения, сообщила пресс-служба главы государства.

Меры по господдержке физкультуры и спорта в стране были утверждены указом № 191 от 15 апреля 2013 года. На протяжении предыдущих лет срок их действия неоднократно продлевался. В предыдущий раз — до 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что в новой системе господдержки спорта, которую сейчас разрабатывают, будет усилен контроль за направлением на эти цели средств местных бюджетов и госпредприятий.

Кроме того, планируется оптимизировать систему финансирования клубов по игровым видам спорта. Его объемы должны быть увязаны с их спортивными результатами.