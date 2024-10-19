Лукашенко приехал в Воложин на «Дожинки» 19 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 19 октября, приехал в Воложин и примет участие в «Дожинках». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Суббота. А сегодня Первого ждут на Дожинках в Воложине», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что каравай от хлеборобов Минской области уже готов. Также уточняется, что глава государства наградит лучших тружеников села. В 10.43 появилась информация о том, что президент уже прибыл в Воложин.
«В небе над Воложином», — говорится в сообщении.
Уточняется, что президент Беларуси прилетел в Воложин на вертолете.
Кроме того, в телеграм-канале заметили:
«А Первый в новом бомбере».
Напомним, что 5 октября президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в «Дажынках-2024» в Микашевичах: «Сколько же мы с вами не виделись на этом великом празднике».
А 12 октября глава государства посещал Корму, где принимал участие в «Дожинках».