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Лукашенко приехал в Воложин на «Дожинки» 19 октября

Лукашенко примет участие в «Дожинках» в Воложине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 19 октября, приехал в Воложин и примет участие в «Дожинках». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Суббота. А сегодня Первого ждут на Дожинках в Воложине», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что каравай от хлеборобов Минской области уже готов. Также уточняется, что глава государства наградит лучших тружеников села. В 10.43 появилась информация о том, что президент уже прибыл в Воложин.

«В небе над Воложином», — говорится в сообщении.

Уточняется, что президент Беларуси прилетел в Воложин на вертолете.

Лукашенко прилетел в Воложин на вертолете. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Кроме того, в телеграм-канале заметили:

«А Первый в новом бомбере».

В телеграм-канале отметили, что глава государства в новом бомбере. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Напомним, что 5 октября президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в «Дажынках-2024» в Микашевичах: «Сколько же мы с вами не виделись на этом великом празднике».

А 12 октября глава государства посещал Корму, где принимал участие в «Дожинках».