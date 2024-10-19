Глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев

Накануне Барро сообщил, что отправится на выходных на Украину. До этого он заявлял, что Украина «переживает сложный момент», и ей «тяжело удерживать линию фронта».
«Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в субботу в Киев», — говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что французский политик пробудет на Украине все выходные, там он встретится с новым главой украинского МИД Андреем Сибигой.
Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которую Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.