«Наглядный пример того, как можно подойти к делу с умом, — сады “Спартан-Агро” в Молодечно. Фермер — не соперник, а партнер для государства. Хорошие инициативы надо стимулировать и давать им зеленый свет. Мы должны поддерживать эффективного, государственного частника», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Но независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество должно быть превыше всего, обратил внимание Президент.
Лукашенко: фермер должен быть не соперником, а партнером государства
19 октября, Воложин /Корр. БЕЛТА/. Фермер должен быть не соперником, а партнером государства. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 19 октября на областном фестивале «Дажынкі-2024» в Воложине, передает корреспондент БЕЛТА.
«Наглядный пример того, как можно подойти к делу с умом, — сады “Спартан-Агро” в Молодечно. Фермер — не соперник, а партнер для государства. Хорошие инициативы надо стимулировать и давать им зеленый свет. Мы должны поддерживать эффективного, государственного частника», — подчеркнул Александр Лукашенко.