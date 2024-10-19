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Лукашенко: фермер должен быть не соперником, а партнером государства

19 октября, Воложин /Корр. БЕЛТА/. Фермер должен быть не соперником, а партнером государства. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 19 октября на областном фестивале «Дажынкі-2024» в Воложине, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Наглядный пример того, как можно подойти к делу с умом, — сады “Спартан-Агро” в Молодечно. Фермер — не соперник, а партнер для государства. Хорошие инициативы надо стимулировать и давать им зеленый свет. Мы должны поддерживать эффективного, государственного частника», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Но независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество должно быть превыше всего, обратил внимание Президент.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство