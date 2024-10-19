«Все ты делать умеешь, но не делаешь». Лукашенко сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября, в субботу, во время посещения Воложина обратился к главе Минской области Александру Турчину и предупредил о «жестком жиме» в 2025 году, пишет БелТА.
Глава государства, приехав в город, в первую очередь рассказал о своих впечатлениях о культуре земледелия в регионе. Он отметил, что в целом Минскую область критиковать не за что, однако ряд замечаний все-таки имеется.
— Все ты делать умеешь, но не делаешь. Знаешь, как обработать прифермерские участки. По маршруту не к чему придраться. Знаешь, как пахать, — заявил президент Беларуси, обращаясь к главе Минской области.
Он добавил, что председатель области умеет делать, как надо, мелиорацию. Лукашенко также заметил, что, где нужно, лежат дрова, уточнив, что это говорит о том, что белорусы все умеют как надо и не хуже, чем на Западе, где все частное.
— Но не всегда, не везде делаем. Поэтому в будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам, и по озимому ячменю, — предупредил глава государства.
Он поставил задачу доводить до ума культуру земледелия.
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Тем временем Лукашенко заявил о большой потребности Беларуси в собственных яблоках: «Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку».