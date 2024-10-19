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Лукашенко предупредил губернатора Минщины о «жестоком жиме» в будущем году

По словам президента, критиковать Минскую область в целом не за что, но у него все равно есть ряд замечаний.

Источник: Reuters

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Культуру земледелия необходимо доводить до ума, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Воложина, где проходит областной фестиваль «Дажынкі-2024».

Прежде всего он отметил, что подвергать Минскую область критике в целом не за что, вместе с тем у него есть ряд замечаний. По словам белорусского лидера, в регионе работы выполняются как надо — не хуже, чем на Западе.

«Но не всегда, не везде делаем. Поэтому в будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам, и по озимому ячменю».

подчеркнул Лукашенко, обращаясь к губернатору Александру Турчину.

В связи с этим глава государства поставил задачу доводить до ума культуру земледелия.

По словам Лукашенко, в области осталось еще убрать кукурузу. При этом он подчеркнул, что остались небольшие площади и все будет сделано.

«Почему не везде — дисциплина. Всего хватает, умеем делать, трактора, техника. Но дисциплина где-то не дотягивает. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Надо работать так, как надо», — потребовал президент.

Новые задачи

Лукашенко отметил, что перед регионом стоит задача в течение пятилетки существенно повысить урожай по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу.

«Задание для области на ближайший год — не менее 3 миллионов тонн, а в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на 3,5 миллионов тонн по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Это реальная для вас цифра», — убежден белорусский лидер.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство