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Лукашенко наградил лучших аграриев Минской области и дал необычное обещание

19 октября, Воложин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время участия в фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в Воложине наградил лучших аграриев Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«От всего сердца благодарю всех, кто трудился на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих агропромышленных предприятиях. Сегодня со сцены “Дажынак” я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие более чем в 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем», — заявил Александр Лукашенко.

Орден Почета от главы государства получил директор филиала «Острошицкий Городок» агрокомбината «Дзержинский» Александр Юргевич.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство