Лукашенко провел переговоры с представителями западных стран

Он уточнил, что на переговорах «богатейшие страны были представлены». «Они нам завидуют. Завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы — небольшая по меркам страна — нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли», — заявил президент Белоруссии.