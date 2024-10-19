Лукашенко провел переговоры с представителями западных стран

«Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — отметил Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на областном празднике тружеников села «Дожинки». Его выступление транслировал Первый информационный телеканал.
«Я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», — сказал белорусский президент. «И когда нет средств массовой информации, они (представители Запада — прим. ТАСС) говорят честно и откровенно», — добавил Лукашенко.
Он уточнил, что на переговорах «богатейшие страны были представлены». «Они нам завидуют. Завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы — небольшая по меркам страна — нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли», — заявил президент Белоруссии.