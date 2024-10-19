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Лукашенко сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси

Лукашенко уточнил, когда появится возможность повышения заработной платы в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября 2024 года во время выступления на «Дожинках» в Воложине сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание на то, что в 2025 году приоритетное внимание будет уделено качеству. Он уточнил, что необходимо выкладываться по максимуму, заметив, что каждый должен это делать на своем месте. Лукашенко подчеркнул, что в таком случае в Беларуси результаты будут неизменно высокими.

— Тогда у нас всегда будут возможности повышать зарплаты и пенсии, строить жилье, дороги и социальные объекты, — заявил президент Беларуси.

Лукашенко Александр