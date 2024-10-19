Лукашенко сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси

Глава государства обратил внимание на то, что в 2025 году приоритетное внимание будет уделено качеству. Он уточнил, что необходимо выкладываться по максимуму, заметив, что каждый должен это делать на своем месте. Лукашенко подчеркнул, что в таком случае в Беларуси результаты будут неизменно высокими.