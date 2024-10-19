Беспрозванных встретился с послом России в Белоруссии

Обсуждались перспективы сотрудничества региона и республики в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
«Хорошо знаю, как много проблемных вопросов оперативно решается благодаря вашему личному участию и пониманию специфики нашего региона. Рассчитываю на вашу дальнейшую поддержку», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.
Отмечена важность оперативных рабочих контактов в условиях санкционных ограничений. Обсуждается укрепление гуманитарных связей между Калининградской областью и Белоруссией, а также развитие туристической отрасли в Калининградской области и привлечение туристов.
Беспрозванных пригласил Грызлова посетить Калининградскую область.