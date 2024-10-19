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Беспрозванных встретился с послом России в Белоруссии

Встреча губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 18 октября в Минске.

Обсуждались перспективы сотрудничества региона и республики в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

«Хорошо знаю, как много проблемных вопросов оперативно решается благодаря вашему личному участию и пониманию специфики нашего региона. Рассчитываю на вашу дальнейшую поддержку», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.

Отмечена важность оперативных рабочих контактов в условиях санкционных ограничений. Обсуждается укрепление гуманитарных связей между Калининградской областью и Белоруссией, а также развитие туристической отрасли в Калининградской области и привлечение туристов.

Беспрозванных пригласил Грызлова посетить Калининградскую область.