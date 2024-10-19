Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП

Официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Хебенштрайт 25 сентября сообщил, что в ходе расследования подрывов СП выдано несколько ордеров на арест. До этого, в августе, выяснилось, что спустя почти два года после подрывов газопроводов генпрокуратура ФРГ в начале лета выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался инструктор по дайвингу украинец Владимир З., который успел сбежать на родину.