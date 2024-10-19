Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП

Дипломат отметила, что капитан островного порта Кристиансё в 18 км к северо-востоку от Борнхольма Йон Анкер Нильсен сообщил СМИ, что «последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва». А именно — военные корабли США с выключенными транспондерами.
«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И всё это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — указала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД также задалась вопросом, имеются ли данные сведения в архивах расследования по теракту на «Северных потоках».
«Интересно, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи? Есть ли его слова в архивах расследования? Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе “Владимире З.”, что всё в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
До этого, 9 октября, Захарова отметила, что Россия обладает доказательствами причастности США и Великобритании к теракту на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2», публикация этих данных будет зависеть от развития ситуации. Она напомнила, что Россия неоднократно предлагала свое взаимодействие в расследовании всем заинтересованным сторонам.
Ранее, 7 октября, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что ход расследования терактов на СП не позволяет надеяться на то, что истинные виновники совершенного преступления будут выявлены и наказаны. При этом у СВР есть абсолютно достоверная информация о прямой причастности США и Великобритании к теракту на СП.
Официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Хебенштрайт 25 сентября сообщил, что в ходе расследования подрывов СП выдано несколько ордеров на арест. До этого, в августе, выяснилось, что спустя почти два года после подрывов газопроводов генпрокуратура ФРГ в начале лета выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался инструктор по дайвингу украинец Владимир З., который успел сбежать на родину.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобная операция не могла быть совершена небольшой группой людей. По его словам, к подрыву газопроводов причастны крупные государства.
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.