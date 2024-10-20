Олбани
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в субботу Центральное телевидение Китая.

Источник: Reuters

Как отмечает телеканал, ранее Си Цзиньпин посетил одну из бригад ракетных войск НОАК и выступил с речью.

«Необходимо… повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом», — приводит телеканал слова главы КНР.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн.

Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.