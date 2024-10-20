Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск

Как отмечает телеканал, ранее Си Цзиньпин посетил одну из бригад ракетных войск НОАК и выступил с речью.
«Необходимо… повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом», — приводит телеканал слова главы КНР.
Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн.
Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.