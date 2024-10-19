Лукашенко сказал, что посещает «Дожинки» не из-за предвыборной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 19 октября, во время выступления в Воложине сказал, что посещает «Дожинки» не из-за предвыборной кампании, сообщает БелТА.
Президент Беларуси заметил, что его участие в указанном фестивале связывают (речь идет о беглых) с проведением избирательной кампании:
— Никакой предвыборной кампании, — заверил глава государства.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание на то, что даже если это и так, то у него есть на это полное право. Он добавил, что сейчас его волнует совершенно другое. Глава государства хочет выразить слова благодарности белорусам за обеспечение продовольственной безопасности.
— В будущем мы будем делать все для того, чтобы крестьянам было лучше, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году: «Все ты делать умеешь, но не делаешь».
Кроме того, глава государства сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси.