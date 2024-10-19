Лукашенко заявил, что в Беларуси соцстандарты нужно поднять на новый уровень

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в Воложине на фестивале-ярмарке «Дожинки» заявил, что в Беларуси социальные стандарты нужно поднять на новый уровень, пишет БелТА.
Лукашенко напомнил о том, когда-то в стране была введена система минимальных социальных стандартов.
— Сегодня пришло время поднять их на новый уровень, — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что посещает «Дожинки» не из-за предвыборной кампании.
Кроме того, Лукашенко сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси.
А еще глава государства сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году: «Все ты делать умеешь, но не делаешь».
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