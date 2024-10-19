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Лукашенко заявил, что в Беларуси соцстандарты нужно поднять на новый уровень

Лукашенко поставил задачу поднять на новый уровень минимальные соцстандарты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в Воложине на фестивале-ярмарке «Дожинки» заявил, что в Беларуси социальные стандарты нужно поднять на новый уровень, пишет БелТА.

Лукашенко напомнил о том, когда-то в стране была введена система минимальных социальных стандартов.

— Сегодня пришло время поднять их на новый уровень, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что посещает «Дожинки» не из-за предвыборной кампании.

Кроме того, Лукашенко сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси.

А еще глава государства сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году: «Все ты делать умеешь, но не делаешь».

Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.