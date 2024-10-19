Белоруссия направила в Россию военных для обучения

МИНСК, 19 окт — РИА Новости. Белорусские военные отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.
«Белорусские военнослужащие отправляются в Российскую Федерацию для обучения в одном из учебно-боевых центров», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там также размещен комментарий начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил страны Владимира Белого, который пояснил, что продолжается плановая совместная подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров вооруженных сил Российской Федерации.