Олбани
+3°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия направила в Россию военных для обучения

Белоруссия направила в Россию военных для совместной боевой подготовки.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 19 окт — РИА Новости. Белорусские военные отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

«Белорусские военнослужащие отправляются в Российскую Федерацию для обучения в одном из учебно-боевых центров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также размещен комментарий начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил страны Владимира Белого, который пояснил, что продолжается плановая совместная подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров вооруженных сил Российской Федерации.