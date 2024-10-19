Новый посол Египта прибыл в Узбекистан — МИД

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Египта в Узбекистане Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.
Как сообщается, Саидов получил от посла копии верительных грамот.
«Приветствовали вновь назначенного Посла Египта Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада и приняли копии его верительных грамот. Официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каир в прошлом году заложил новую основу для многообещающего партнерства. Несомненно, посольства играют важную роль в обогащении повестки активного и тесного сотрудничества,» — говорится в сообщении.
Министр пожелал дипломату эффективной и успешной работы в Узбекистане.