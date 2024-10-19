Минниханов об ограничениях в дни саммита БРИКС: «Это необходимость»

«Мы видим, как БРИКС позволил измениться городу. Огромная работа проведена по модернизации комплекса аэропорта — это и перрон, и другие вопросы. По Казани также много изменений — это автодороги, фасады домов, общественный транспорт, увеличение объектов гостеприимства. В конечном итоге все эти неудобства окажутся потом удобствами как для самих горожан, так и для гостей Казани», — убежден он.