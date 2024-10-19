Махонин рассказал о вручении награды лучшей семье России из Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал на своей странице в соцсети о вручении в Кремлевском дворце награды лучшей семье России из Пермского края.
Речь о Наталье и Владимире Шпак. Они воспитывают девять детей, трое из которых родные. Живут в Краснокамском округе. В конкурсе «Семья года» одержали победу в номинации «Многодетная семья».
«Все вместе они поднялись на сцену и получили заслуженную награду. Недавно встречались с семьей лично. История Натальи и Владимира — пример для каждого из нас», — считает губернатор.
Ранее perm.aif.ru писал, что жители Пермского края одержали победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Семья года». Чета Шпак занимается фермерством. Дети помогают родителям. Мечтать о большой семье жители Прикамья стали после рождения первенца.