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Лукашенко: представители Запада завидуют белорусам

Президент не уточнил, с кем именно из представителей Запада он общался, но отметил, что это были люди из богатейших стран.

Источник: AP 2024

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу на празднике «Дожинки-2024» в Воложине заявил, что провел с представителями западных государств переговоры.

По его словам, общение не было простым: глава государства назвал их сложными и тяжелыми, но при этом интересными.

«И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что когда нет средств массовой информации, представители Запада говорят откровенно и честно.

«Они нам завидуют: что мы умеем работать, жить, праздновать. Что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь развития и достойно по нему прошли», — сказал президент.

Глава республики при этом не уточнил, с кем именно он общался, но отметил, что это были люди из «богатейших стран».

Лукашенко Александр