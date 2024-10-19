«Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры». Лукашенко заявил о непубличных переговорах с представителями Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на фестивале-ярмарке «Дожинки», который 19 октября проходит в Воложине, рассказал о закрытых сложных переговорах с представителями Запада. Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства уточнил, что 18 октября, в пятницу, у него был непубличный, но очень тяжелый день:
— Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств, — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что, разговаривая с представителями Запада, понял, насколько они наблюдают за Беларусью, насколько придирчиво ищут, изучают успехи и ошибки.
— И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что были представлены богатейшие страны на закрытых переговоров, заметив, что «они нам завидуют».
— Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. Зато что мы, небольшая по меркам страна, нашла свой путь. Мы нашли свой путь развития, и мы достойно по нему прошли.
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