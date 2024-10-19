В 2025 году Белоруссия «аккуратно» изберет президента, заявил Лукашенко

«Больше всего об этом говорят наши беглые (выехавшие из страны представители оппозиции — ред.): Лукашенко поехал на “Дожинки” (праздник урожая — ред.) — начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего, чего бы я не хотел, — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании», — сказал Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании.