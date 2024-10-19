В 2025 году Белоруссия «аккуратно» изберет президента, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году «аккуратно» изберет президента. Его выступление транслировал телеканал «Первый информационный».
«Больше всего об этом говорят наши беглые (выехавшие из страны представители оппозиции — ред.): Лукашенко поехал на “Дожинки” (праздник урожая — ред.) — начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего, чего бы я не хотел, — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании», — сказал Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании.
Однако Лукашенко заявил, что даже если они и считают это предвыборной кампанией, то «имеет на это право».
Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о том, принял ли решение пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.