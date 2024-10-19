В европейском городе появились плакаты с надписью «Россия — наш друг»

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что в стране идет кампания по вымарыванию из сознания местных всего положительного, связанного с Россией. Однако местные жители бережно относятся к памятникам, связанным с русско-турецкой войной и освобождением страны от османского ига, а также к монументам бойцам Советской армии, похороненным на их земле, подчеркнула она.