Нидерланды поставят Украине разведывательные беспилотники

«В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках… Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро», — написал в субботу Брекелманс.
Он подчеркнул, что этот шаг — конкретная реализация плана действий по разработке дронов для Украины.
В начале месяца министр обороны сообщил, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро на беспилотники для Украины в рамках плана действий по разработке дронов для этой страны. По его словам, в рамках этого плана Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
Кроме того, как заявлял Брекелманс, Гаага уже поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. Общая сумма уже предоставленной Нидерландами Киеву военной помощи составила почти 4 миллиарда евро. Всего в своем бюджете королевство выделило на эту цель порядка 10,4 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.