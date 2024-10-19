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Лукашенко поговорил с замглавы ВНС Косинцем о том, кто будет следующим президентом Беларуси

Лукашенко поговорил с замглавы ВНС Косинцем о следующем президенте Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, приехав на «Дожинки» в Воложин 19 октября, поговорил с заместителем главы Всебелорусского Народного собрания Александром Косинцем о том, кто будет следующим президентом Беларуси. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, разговаривая с председателем Минской области Александром Турчиным, заверил, что он будет и дальше работать на указанной должности. Затем, обращаясь к Косинцу, Лукашенко сказал:

— Вот, может президентом будет.

Президент Беларуси, продолжая разговор с замглавы ВНС спросил про Турчина:

— Ты его не оставишь губернатором, если будешь.

В ответ на это заместитель Косинец ответил:

— Нет, вы будете президентом.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году: «Все ты делать умеешь, но не делаешь».

Кстати, Лукашенко заявил о непубличных переговорах с представителями Запада: «Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры».