Лукашенко поговорил с замглавы ВНС Косинцем о том, кто будет следующим президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, приехав на «Дожинки» в Воложин 19 октября, поговорил с заместителем главы Всебелорусского Народного собрания Александром Косинцем о том, кто будет следующим президентом Беларуси. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, разговаривая с председателем Минской области Александром Турчиным, заверил, что он будет и дальше работать на указанной должности. Затем, обращаясь к Косинцу, Лукашенко сказал:
— Вот, может президентом будет.
Президент Беларуси, продолжая разговор с замглавы ВНС спросил про Турчина:
— Ты его не оставишь губернатором, если будешь.
В ответ на это заместитель Косинец ответил:
— Нет, вы будете президентом.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году: «Все ты делать умеешь, но не делаешь».
Кстати, Лукашенко заявил о непубличных переговорах с представителями Запада: «Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры».