Франция инвестировала в Казахстан более $19 млрд с 2005 года

В свою очередь, Сильван Гиоге подчеркнул решимость Франции в содействии в дальнейшей диверсификации казахстанской экономики, о чём свидетельствует возросшее количество проектов с французским участием в инвестиционном портфеле страны. В Казахстане работают компании, представленные в приоритетных отраслях. В их числе «Alstom» — производство локомотивов, «Total Energies» — энергетика, «Air Liquide» — производство технических газов, «Lactalis» — производство молочной продукции и др.