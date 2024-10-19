Франция инвестировала в Казахстан более $19 млрд с 2005 года

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров встретился с послом Франции Сильваном Гиоге. Они обсудили перспективные направления для расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Алибек Куантыров подчеркнул, что Франция является одним из стратегических иностранных инвесторов в экономику Казахстана, с общим объёмом инвестиций более 19 млрд долларов с 2005 года. Замминистра отметил заинтересованность Казахстана в совместной реализации проектов в таких отраслях экономики, как фармацевтика, АПК, возобновляемые источники энергии.
В свою очередь, Сильван Гиоге подчеркнул решимость Франции в содействии в дальнейшей диверсификации казахстанской экономики, о чём свидетельствует возросшее количество проектов с французским участием в инвестиционном портфеле страны. В Казахстане работают компании, представленные в приоритетных отраслях. В их числе «Alstom» — производство локомотивов, «Total Energies» — энергетика, «Air Liquide» — производство технических газов, «Lactalis» — производство молочной продукции и др.
По итогам встречи стороны договорились продолжать совместную работу по укреплению инвестиционного сотрудничества.