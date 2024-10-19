Более двух тысяч наблюдателей будут вести мониторинг президентских выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу завершила аккредитацию наблюдателей, которые будут вести мониторинг президентских выборов и конституционного референдума в Молдове.
В это воскресенье, 20 октября, мониторинг будет осуществлять 2061 национальный и международный наблюдатель, сообщили в ЦИК.
Национальных наблюдателей будет 1277, они представляют пять общественных ассоциаций страны. Большинство наблюдателей были аккредитованы по запросу Ассоциации Promo-LEX, уточнили в Центризбиркоме. Кроме того, несколько национальных наблюдателей были аккредитованы избирательными советами национальных округов.
Так, миссию наблюдения за выборами БДИПЧ/ОБСЕ будут представлять 253 наблюдателя, от ENEMO — 49 человек, парламента Украины — 11, Европейской платформы демократических выборов — 16, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества — 3, Международной организации франкофонии — 6, Парламентской ассамблеи ОБСЕ — 51, Европейского парламента — 16, Парламентской ассамблеи Совета Европы — 32, SILBA — 36, IFES — 15, IRI — 37, Кишиневского филиала National Democratic Institute — 36, IDEA −3, Генерального консульства Турции — 6.
Напомним, наблюдателей от России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ на нынешних выборах не будет, приглашения от Кишинева они не получили.
Документы на аккредитацию наблюдателей для наблюдения за выборами принимались до 13 октября.
Президентские выборы в Молдове
Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.
Центризбирком принял решение организовать 234 избирательных участка за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.