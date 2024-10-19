Более двух тысяч наблюдателей будут вести мониторинг президентских выборов в Молдове

Наблюдателей от России и МПА СНГ на президентских выборах и еврореферендуме не будет.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу завершила аккредитацию наблюдателей, которые будут вести мониторинг президентских выборов и конституционного референдума в Молдове.

В это воскресенье, 20 октября, мониторинг будет осуществлять 2061 национальный и международный наблюдатель, сообщили в ЦИК.

Национальных наблюдателей будет 1277, они представляют пять общественных ассоциаций страны. Большинство наблюдателей были аккредитованы по запросу Ассоциации Promo-LEX, уточнили в Центризбиркоме. Кроме того, несколько национальных наблюдателей были аккредитованы избирательными советами национальных округов.

Аккредитованы также 784 международных наблюдателя. Они представляют 24 действующих в Молдове дипломатических представительства (186 человек), 14 иностранных избирательных органов (24 человека) и две международные ассоциации (четыре человека).

Так, миссию наблюдения за выборами БДИПЧ/ОБСЕ будут представлять 253 наблюдателя, от ENEMO — 49 человек, парламента Украины — 11, Европейской платформы демократических выборов — 16, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества — 3, Международной организации франкофонии — 6, Парламентской ассамблеи ОБСЕ — 51, Европейского парламента — 16, Парламентской ассамблеи Совета Европы — 32, SILBA — 36, IFES — 15, IRI — 37, Кишиневского филиала National Democratic Institute — 36, IDEA −3, Генерального консульства Турции — 6.

Напомним, наблюдателей от России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ на нынешних выборах не будет, приглашения от Кишинева они не получили.

Документы на аккредитацию наблюдателей для наблюдения за выборами принимались до 13 октября.

Президентские выборы в Молдове

На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.

Центризбирком принял решение организовать 234 избирательных участка за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.

Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.

Конституционный референдум в Молдове

Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.

На плебисцит вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».

Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.

Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.